Aunque aún no son tiempos de definición, para el senador de Morena, Saúl Monreal, su aspiración a convertirse en gobernador de Zacatecas sigue intacta y nepotismo o no, está listo para convertirse en candidato.

“Como ustedes saben va a ser hasta el 2027 cuando haya elecciones en Zacatecas, elecciones locales para gobernador. Mi aspiración sigue firme, mi aspiración está y vamos a esperar”.

Por ello, señala, por Morena o por el Verde, pero él no se baja.

“El Verde no tiene impedimentos de nepotismo como en Morena, y sería una candidatura del Verde, por ejemplo, o del PT”.

Hay que recordar que su hermano David es el actual gobernador de Zacatecas y que los estatutos de Morena prohíben la sucesión en cargos de elección popular. (Por Arturo García Caudillo)