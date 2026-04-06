La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el congelamiento de cuentas bancarias en México puede aplicarse sin orden judicial ni intervención del Ministerio Público, siempre que existan indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Con seis votos a favor, el Pleno respaldó el proyecto que valida la facultad de la Secretaría de Hacienda para incluir personas en la Lista de Personas Bloqueadas y permite la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera.

La resolución deriva de una impugnación de senadores contra la reforma de 2022.