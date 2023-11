El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como válida la reforma electoral presentada por el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro, donde define el esquema de reparto para candidaturas de mujeres y hombres a presidencias municipales.

Feministas y partidos políticos impugnaron estas reformas al afirmar que era una simulación para que sean hombres quienes encabecen candidaturas en los municipios más competitivos como Guadalajara y Zapopan. Aunque dos ministras votaron en contra y afirmaron que esta reforma tenía vacíos y trucos que no garantizaban la paridad, el resto de ministros decidieron no ahondar en el contexto de Jalisco, sólo en los alcances legales.

Los ministros dejaron sin efecto otra impugnación, donde se reclamaba que a partidos locales se les obligaba a postular mujeres de manera alternada en la candidatura a la gubernatura, pero no a los partidos políticos nacionales. (Por Héctor Escamilla Ramírez)