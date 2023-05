Con ocho votos a favor y tres en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó la invalidez del decreto presidencial por el que se declaran las obras prioritarias del Gobierno Federal como de Seguridad Nacional, poniendo freno a las adjudicaciones directas, como explica el ministro Javier Laynez Potisek.

“Que el vocablo seguridad nacional no tiene impacto para efecto de transparencia y de adquisiciones, con todo respeto, me parece muy, muy difícil o muy ingenuo en todo sentido. Yo no se si fue el objetivo, ni si eso se buscó, pero la consecuencia sí es esa. Nomás faltaba que hubiera dicho y por lo tanto se reserva y se pueden hacer adjudicaciones directas, porque no lo tenía que decir, esa es el efecto de una declaratoria de seguridad nacional”.

Queda pendiente para el lunes, el análisis de los efectos de esta decisión. (Por Arturo García Caudillo)