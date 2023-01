Ante la falta de claridad por parte del Congreso, la Corte tendrá la responsabilidad de salvar a la democracia y la estabilidad del país, asegura el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

“Apelo una vez más a la responsabilidad con la República y con la estabilidad política del país, de quienes tendrán que resolver, me parece de manera inminente, la constitucionalidad y legalidad de las reformas del Plan B, que detengan este auténtico desmantelamiento de nuestra democracia, pero ante la evidencia, me parece que es un llamado infructuoso, en este momento. Confío en que en la Corte no lo sea. La Corte tendrá la responsabilidad de salvar a la democracia y a la estabilidad política del país”.

Por ello, y con el respaldo de todos los consejeros, Córdova Vianello instruyó al secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, a presentar los recursos legales al alcance del INE, para controvertir el llamado Plan B de reforma electoral. (Por: Arturo García Caudillo)