Aunque esperará a que se abra la convocatoria oficial, el secretario de trabajo de Jalisco Marco Valerio Pérez Gollaz no oculta su interés por contender por la presidencia municipal de Guadalajara.

A pesar de que aún no hay certeza sobre el proyecto político que lo respaldaría, considera que tiene las credenciales para participar.

“Hoy estoy concentrado en esta política desde el punto de vista del trabajo. Ya en su momento si se hacen convocatorias o no… yo he platicado, soy un amigo del gobernador y en esas circunstancias serle leal es lo mas importante”.

El secretario de trabajo asegura que nadie le obligó a firmar el documento que respalda al gobernador en contra de las decisiones que ha tomado la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano. (Por José Luis Escamilla)