Luego de revisar el Paquete Económico 2024, particularmente el rubro de deuda, el ex secretario de Economía, diputado Ildefonso Guajardo, asegura que será inevitable una crisis de inicio para el próximo sexenio.

“La mala noticia es que no hay margen de maniobra, y lo que te diría es que si seguimos con esta conducción de acciones, esto ya no aguanta y a quien llegue con la continuidad de la 4T, le va a tronar el país, si sigue las mismas políticas le va a tronar el país en las manos en el primer año de gobierno”.

Y en caso de que gane la oposición, explicó, con una política más inteligente y responsable, será posible implementar acciones que detengan esta posible crisis. (Por Arturo García Caudillo)