Ante la falta de acuerdo, y a unas horas de que el Senado de la República someta a votación la terna propuesta por el Ejecutivo para de ahí elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte, es un hecho que no se alcanzaron los acuerdos y que ninguna de las tres aspirantes alcanzará las dos terceras partes de los sufragios requeridos, como explica el senador de Morena, Ricardo Monreal.

“Fundamentalmente, y a mí me gusta ser muy claro, habíamos construido con MC, también hablamos con PRI. Lalo, Eduardo Ramírez habló con PRI, y con PAN y con el Grupo Plural. Y yo estuve dialogando, porque así me lo pidieron, con MC y con otros senadores en lo individual. Pero con todos se habló para tratar de lograr un consenso que no se logró. —¿Y es inminente entonces el nombramiento del presidente de manera directa de la próxima ministra de la Corte? —Me temo que sí, que será la primera vez en la historia del país”. (Por Arturo García Caudillo)