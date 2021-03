Celebra el presidente Andrés Manuel López Obrador la aprobación, esta madrugada en el Senado, de la reforma eléctrica, pues ya con estas modificaciones podrá sentarse a negociar con las empresas particulares de generación de energía

“Vamos a buscar acuerdos. Esta lógica de que queremos seguir manteniendo contratos, pero que los tenemos que actualizar a la realidad. Quiero aclarar que son fundamentales para el desarrollo de México, no se podría crecer, no podría mejorar la economía del país, no habría progreso sin la participación de los empresarios”.

Y es que dice, la Comisión Federal de Electricidad ha pagado cerca de 300 mil millones de pesos de más, debido a los contratos con las empresas particulares. (Por: Arturo García Caudillo)