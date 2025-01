Porque en términos reales la gasolina ha bajado su precio, y sólo ha sufrido la actualización en base a la inflación, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que ha cumplido y seguirá cumpliendo con este compromiso.

“Sepan que estamos cumpliendo con nuestra promesa de que no va aumentar en términos reales el precio de las gasolinas y segundo, que sepan que Profeco, dentro de su margen de actuación, no solamente va a estar denunciando aquí las gasolineras que tienen precios mayores, sino que también va a ir a las propias gasolineras a ponerles un tache para que la gente sepa si están dentro del margen o no de lo que debe ser el precio de la gasolina”.

Indicó que el precio de la gasolina magna debe de estar entre 23 y 24 pesos como máximo y que en los tres primeros meses de su gobierno se ha presentado una reducción del 0.4 por ciento.

(Por Arturo García Caudillo.)