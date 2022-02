Este domingo se cumplió un año de uno de una de las peores matanzas ocurridas en Jalisco: el asesinato de once personas en calles de la colonia La Jauja del municipio de Tonalá.

En esa agresión fueron asesinados once obreros cuando esperaban que les fuera pagado su sueldo.

A un año de ese evento no hay una sola persona detenida.

Si bien el entonces fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez dijo que un hombre fue detenido, se le vínculo a otros homicidios pero no a ese evento.

“Tenemos algunos dictámenes periciales y algunos datos de prueba que nos relacionan ese evento con por lo menos un par de carpetas más y bueno, eso nos da una línea un poco más certera de investigación”.

Además de las once personas asesinadas ese día en La Jauja dos personas más resultaron heridas de gravedad.

Nunca se informó el posible móvil del crimen. (Por José Luis Escamilla)