La inauguración oficial de la presa El Zapotillo que se realizará este sábado 17 de agosto, significa la conclusión de los acuerdos de no inundación de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que vivieron 16 años en la incertidumbre, así lo indica María González Valencia, coordinadora del Instituto Mexicano para Desarrollo Comunitario.

“El día de mañana sería una especie de conclusión de los acuerdos de no inundación con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Acuerdos de no inundación que se firmaron el 10 de noviembre del 2021, estamos hablando de que han pasado casi tres años”.

Reconoce la representante de IMDEC que se redujo 60 por ciento la cortina de la presa, entre otras adecuaciones al proyecto.

Advierte que aún no terminan los trabajos de reparación de los daños. (Por Claudia Manuela Pérez)