Es tiempo de poner un freno a las ocurrencias de López Obrador, dice la ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, respecto de la propuesta del Ejecutivo Federal para que la elección de jueces, ministros y magistrados se lleve a cabo con recursos de los fideicomisos del Poder Judicial.

“O sea, el presidente creo que ese fideicomiso ya lo asignó a las afores. O sea, va a estar como el avión presidencial, la rifa del avión, lo puso para hacer hospitales, para hacer escuelas y al final no hizo nada, ni se rifó, ni hubo utilidades y tuvimos pérdidas. O sea, el presidente es un hombre de ocurrencias, este país ya no puede estar en manos de ocurrencias. Yo tengo confianza que la próxima presidenta virtualmente electa, Claudia Sheinbaum, que es una científica, escuche a los expertos”.

Ojalá y en este tema, añade, Sheinbaum escuche a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien durante el parlamento abierto que se llevó a cabo este martes llamó a los diputados a revisar lo que pretenden aprobar sobre la Reforma Judicial. (Por Arturo García Caudillo)