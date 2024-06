El Conteo Rápido, el PREP y los cómputos distritales han coincidido plenamente y con eso debe quedar claro que en México los votos se cuentan y se cuentan bien, por lo que nadie tiene derecho a decir que hubo fraude, asegura categórica, la consejera Carla Humphrey.

“Pero respecto del día de la jornada, los votos, a cómo se vota, a cómo se cuentan los votos, me parece que el mecanismo es claro, ha dado certeza, está dando certeza y lo estamos viendo justamente en estos días que se están haciendo estos cómputos y que coinciden claramente estos tres mecanismos con los porcentajes de votación de cada una de las fuerzas políticas y creo que eso es importante transmitirlo desde esta Herradura de la Democracia para echar por tierra ese discurso respecto de un eventual fraude electoral que no existe, no existe. Así de claro hay que decirlo”.

Otras pueden ser las consideraciones en torno al proceso electoral, añadió, mismas que, en todo caso deberán reflejarse en una reforma electoral. (Por Arturo García Caudillo)