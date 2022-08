Luego que la Fiscalía General de la República confirmara que tiene abiertas tres carpetas de investigación en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto, el Primer Mandatario, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que él nada tiene que ver con el asunto, pues la Fiscalía es independiente.

“Yo creo que la Fiscalía dio a conocer esta información porque en la mañana se nos preguntó y dijimos que seguramente la Fiscalía iba a informar, porque son ellos los que llevan estos casos. Es la Fiscalía la responsable de hacer estas indagatorias. Aquí nada más aclarar que la Fiscalía da a conocer que existen estas denuncias y yo creo que la misma Fiscalía habla de que se están estudiando, analizando”.

Y recordó que su promesa fue que presentaría denuncia en contra de los ex presidentes, sólo si el pueblo se lo pedía, y dado que no se alcanzaron los votos suficientes en la consulta, por eso él no presentó denuncia. (Por Arturo García Caudillo)