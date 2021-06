Cómo era de esperarse la leyenda del Boxeo Julio César Chávez dominó la pelea de exhibición contra el Hector “Macho” Camacho hijo en función celebrada en el Estadio Jalisco, la cual contó con alrededor de 6 mil espectadores.

Lo malo para Julio es que sus dos hijos perdieron, y sin duda en su combate que fue con careta de protección pegó más golpes que sus dos vástagos.

Omar fue el primero en perder pues terminó muy ensangrentado ante Ramón Álvarez hermano del Canelo y Julio JR ante el brasileño Anderson Silva, quien también mostró mejor nivel y condición. Esta fue la pelea más aburrida de la noche, y el brasileño tuvo el apoyo de la afición tapatía.

“Quiero decirles que muchas gracias, no me voy a volver a subir a un ring en una exhibición, ya mi cuerpo está cansado”, dijo JC.

Además el “Cesar” del boxeo invitó al Canelo al Ring y le dedicó una palabras. “Gracias a Canelo, aquí tienen al mejor peleador mexicano de la actualidad y posiblemente el mejor de la historia, las comparaciones no son buenas. Canelo tiene todo lo que tiene a base de esfuerzo, perseverancia y disciplina, con todo el respeto que te mereces, eres un peleadorazo cab[…]”, le dijo Chávez al actual campeón mundial. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoCodeJalisco)