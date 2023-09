Lupita D’Alessio se despidió de los tapatíos con su gira “Gracias” con la que le dice adiós a los escenarios, luego de 5 décadas de exitosas presentaciones. La cantante estuvo acompañada por su hijo Ernesto, quien fue el encargado de arrancar el show después de las 9 de la noche en el Auditorio Telmex y recibió las primeras ovaciones de la velada al interpretar temas como “Gaviota en el aire”, “Secretos de amor”, “Lo que un día fue no será”, “Tiempo de rosas”, entre otras. En el reloj marcaban las 10 de la noche y la llamada “La Leona Dormida” llegó al escenario del recinto para interpretar un repertorio cargado de los grandes éxitos que han marcado su carrera como “Hazme olvidarlo”, “Aquí estoy yo” y “Ni guerra ni paz”, con la que además de saludar a sus seguidores, mencionó su agradecimiento y cariño por acompañarla en esta carrera en la que ha sido su vida, pero dijo, era momento de parar, lo que provocó los gritos de sus fans que le pedían que no se despidiera de los escenarios como lo tiene contemplado. A pesar de que Lupita se ve entera y sana, en el escenario se colocó un sillón en el que entre canción y canción reposaba y tomaba aire para continuar con sus interpretaciones. “Que ganas de no verte nunca más”, “Acariciarme”, “Mudanzas” y “Mentiras” marcaron la parte final del espectáculo entre aplausos y ovación del público que se despidió de Lupita D’Alessio con su “Gracias Tour”. (Por Katia Plascencia Muciño)