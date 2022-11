Ante 92 mil personas en el Camp Nou, el histórico Gerard Piqué le dijo adiós al Barcelona que venció 2-0 al Almería, en la actividad de la jornada 13 de la Liga de España.

Se va luego de 616 partidos, 30 títulos y una historia inolvidable. Al final del juego tomó el micrófono para hablar en catalán y entre lágrimas se despedirse de la afición.

“En primer lugar, muchas gracias a todos los compañeros. En la vida, te das cuenta de que, a veces, amar es dejar ir. Yo creo que, de tanto amor entre el Barça y yo, era el momento de de dejarnos un espacio, un poco de aire, y estoy seguro de que, en un futuro, volveré. Esto no es una despedida, ya lo dije con 16 años cuando me fui al Manchester United y volví. Como me decía mi abuelo, nací aquí y moriré aquí. ¡Visca el Barça!”. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoBarcelonaFC)