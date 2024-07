Previo a la final de la Copa América Colombia Vs Argentina, centenares de aficionados hicieron el llamado “portazo” para ingresar al Estadio Hard Rock de Miami, y entraron sin boleto, lo que causó un total descontrol entre la seguridad privada y la misma autoridad de los Estados Unidos, lo que desploma sin duda la organización del torneo en ese país, a tan solo un par de años de que sea la sede principal del Mundial 2026.

La Conmebol emitió comunicado justo a la hora que estaba establecido que iniciara el juego, a las 20:00 horas local, 18:00 del tiempo de México, solicitando que “quien no tuviera boleto se fuera del estadio”, y se aseguraba que unos 10 mil espectadores no tenían boletos y estaban a las afueras del estadio. Hubo personas lastimadas por la avalancha que se dirigió a las gradas, golpeando a su paso a niños y mujeres. La policía detuvo al menos unas 30 personas, y otras tantas que se fueron heridas. El juego de la final iniciará con retraso de una hora, por lo menos. Los ingresos en el estadio lucían colapsados para presenciar el juego donde Leo Messi es el centro de atención. (Por Martín Navarro Vásquez)