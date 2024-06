La noche de este domingo Pablo Lemus Navarro recibió la constancia que lo acredita como gobernador electo de Jalisco, sin embargo todavía persiste la advertencia de Morena sobre la impugnación de los resultados.

Cuestionado al respecto Lemus Navarro dijo que el tema no le preocupa e incluso la próxima semana tomará unos días de vacaciones luego de la campaña.

“Definitivamente no me preocupa, no hay ninguna causal. Yo creo que ya es momento de darle la vuelta a la elección. He visto que Pedro Kumamoto ha reconocido ya el triunfo de Frangie. Curiosamente también se confirma por parte de Morena el triunfo de la candidata a Tlaquepaque con los mismos datos con los que cuales yo fui electo y en el mismo procedimiento y con el mismo instituto electoral”. (Por José Luis Escamilla)