Tal como se lo pidieron la Liga MX y el Cruz Azul, el defensa de la “Maquina”, Julio César “Cata” Domínguez, emitió un mensaje este martes tras la fiesta con temática del crimen que le organizó el pasado viernes a su hijo de 12 años.

“Se dieron a conocer imágenes de una fiesta familiar con una temática que causó con justa razón indignación en la sociedad mexicana, fue un error y quiero ofrecer una sincera disculpa. Me gustaría dejar en claro que se trató de un evento privado, por lo tanto, quiero deslindar a la Liga MX y al club de futbol Cruz Azul de lo sucedido en aquella reunión; reconozco que esa imágenes no son las que México necesita y me comprometo a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club”.

El Cruz Azul informó que tomó “medidas correctivas”, que brindará capacitación y sensibilización al jugador del tema tan delicado para que no se vuelva a repetir, pero no anunció ninguna sanción.

(Por Manuel Trujillo Soriano)