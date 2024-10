Además del aumento real de casos por la epidemia de dengue, la demanda de atención en las clínicas del Seguro Social y los Hospitales Civiles, se dispara entre otras cosas, porque en una crisis sanitaria, las personas no se atienen en los consultorios anexos a las farmacias, considera el ex-Secretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Farah.

“Pero la segunda cosa muy importante es que hay algo que debemos de reconocer. Los consultorios anexos a farmacia, que han sido documentados incluso por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, atienden actualmente al mismo número de personas que atiende de manera regular el Seguro Social, pero en épocas de crisis epidemiológica las personas no acuden a este tipo de consultorios porque ahí lamentablemente se ven muy limitados para dar el servicio que necesitan”.

Y es que por ejemplo las farmacias no ofrecen el servicio de estudios clínicos.

Petersen Farah recuerda que la fumigación es una de las medidas para evitar la proliferación del mosco, pero no debe ser la primera. (Por Gricelda Torres Zambrano)