El comercio informal en la zona centro de Guadalajara se disparó al punto que la Cámara de Comercio tapatía contabiliza más de 600 puestos ambulantes, tanto de giros tolerados por el ayuntamiento como otros no permitidos.

El Presidente de la CANACO Guadalajara Raúl Uranga Lamadrid pide a las autoridades mayor atención para combatir la informalidad.

“Hemos documentado que las empresas experimentan una disminución de hasta 35 por ciento de sus ventas debido al comercio informa, por lo que hemos propuesto con anterioridad una política metropolitana de reconversión de la informalidad a la formalidad que considere entre otras cosas incentivos y facilidades para la regularización del comercio en la vía pública”.

Durante un recorrido en las calles del centro de Guadalajara la CANACO detectó 339 comerciantes ambulantes en giros no permitidos como venta de ropa, aparatos electrónicos, cigarros de contrabando y discos.

También se contabilizaron 298 comerciantes de giros tolerados por el municipio, pero de los cuales la mayoría podrían no contar con los permisos. (Por José Luis Escamilla)