Como efecto de la guerra en Ucrania, se registra un desabasto preocupante de papel, por lo que los propietarios de papelerías se truenan los dedos porque no tienen garantizado que habrá útiles escolares suficientes para el inicio del ciclo escolar el 29 de agosto, advierte Luis Gerardo Montaño, jefe de la Sección de Artículos Escolares y de Oficina de la Cámara de Comercio de Guadalajara.

“No hay papel, no hay celulosa y lo más gravoso es que otros complementos para la elaboración de en el caso de cuaderno, como vienen siendo el arillo y la pasta, esos productos, esa materia prima viene de Europa y con la guerra de Ucrania con Rusia pues obviamente al no haber gas en Europa no pueden trabajar en este caso el aluminio ¿no?”.

Ante el desabasto de papel y el encarecimiento del transporte, las libretas por ejemplo ya aumentaron un 15 por ciento, pero en relación al año pasado, el porcentaje es del 30. (Por Gricelda Torres Zambrano / Foto: Cuartoscuro)