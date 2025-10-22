La caravana de migrantes “Por la libertad”, que salió rumbo a la Ciudad de México desde Tapachula, Chiapas, el pasado primero de octubre, quedó disuelta a su llegada al municipio oaxaqueño de San Pedro Tapanatepec, tras caminar unos 300 kilómetros.

De los casi mil migrantes que iniciaron el recorrido, los últimos 70 aceptaron ser trasladados por las autoridades migratorias a la capital de Oaxaca, donde les dijeron que podrán realizar sus trámites para obtener la visa humanitaria.