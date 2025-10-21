Este martes se formó la tormenta tropical “Melissa” en el Caribe central, confirma el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el reporte, el ciclón se localiza a 480 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, Haití, y a mil 765 kilómetros al este-sureste de Punta Herrero, Quintana Roo.

Por su distancia y trayectoria actual, el fenómeno no impactará costas nacionales.