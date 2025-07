A un mes del inicio del temporal 2025, se han registrado cinco tormentas severas como la que ayer afectó a la zona metropolitana de Guadalajara con inundaciones y caída de árboles, explica el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG, Mauricio López Reyes.

“Efectivamente, cuando tenemos estas rachas de viento que tumban árboles, espectaculares de una manera consistente, es decir, no nada más un árbol o no nada más un espectacular, sino que en un radio más grande tenemos este tipo de afectaciones, desde luego que viene de alguna tormenta local severa como la que ocurrió el día de ayer en la Guadalajara. Puntual por cierto, no fue en toda el área metropolitana, fue en una región muy puntual pero si con estas características”.

López Reyes estima que este lunes podría presentarse una tormenta como la de ayer, por lo que llama a la población a extremar sus precauciones. Confirma que la lluvia afectó sobre todo la zona oriente. (Por Gricelda Torres Zambrano)