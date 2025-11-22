La temporada navideña inició en Guadalajara con la instalación de 28 tianguis distribuidos en diversos puntos de la ciudad, que estarán activos hasta el 24 de diciembre.

En estos espacios participan alrededor de dos mil 400 comerciantes que ofrecen artículos como esferas, árboles, nacimientos y coronas.

Autoridades estiman que los mercados recibirán cerca de 250 mil visitas y destacan que la tradición atrae a compradores de estados vecinos como Michoacán, Aguascalientes, Nayarit y Colima.

Los tianguis más grandes se ubican en El Refugio, San Onofre, El Fresno y Polanco.

Autoridades municipales reforzaron la seguridad y pidieron a la ciudadanía respetar los lineamientos para mantener espacios ordenados y seguros.