En respuesta a la carta que le envió esta mañana su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que anuncia que impondrá un arancel de 30 por ciento a todas las exportaciones mexicanas que entren a la Unión Americana, la presidenta Claudia Sheinbaum, reiteró que la Soberanía de México no se negocia.

“Siempre he dicho que en estos casos lo que hay que tener es cabeza fría para afrontar cualquier problema. Pero además yo me siento muy segura porque hay algo que tenemos en el gobierno, y es que representamos a nuestro pueblo, representamos la dignidad del pueblo de México y el pueblo de México es resistente, valiente y además siempre triunfa, el pueblo de México siempre triunfa. Y así vamos a avanzar entre todas y todos y además tenemos claro qué podemos trabajar con el Gobierno de Estados Unidos y tenemos claro qué no. Y hay algo que no se negocia nunca, es la Soberanía de nuestro país”.

Pero además, explicó desde Sonora, que desde ayer hay un equipo negociador mexicano en Washington, por lo que espera que este diferendo se resuelva pronto. (Por Arturo García Caudillo)