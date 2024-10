Dos manifestaciones se realizan esta tarde en el Congreso del Estado.

Por un lado, grupos defensores de la vida, quienes demandan que el Congreso no despenalice el aborto en la entidad.

Y por otro lado, grupos feministas, quienes demandan que los legisladores atiendan el mandato judicial emitido desde abril pasado, donde se obliga a retirar la penalización del aborto de la ley local.

Uno de los grupos en contra del aborto se encuentra frente al Congreso del Estado, mientras que el otro grupo, a favor se encuentra en otra zona de Plaza de la Liberación, ambos expresando sus posicionamientos, pero de manera pacífica.

Parte de la inconformidad de los grupos en contra del aborto es que los legisladores vayan a hacer la votación de manera secreta, igual a como ocurrió en el matrimonio igualitario, pues acusan que no se transparente la postura de los legisladores sobre el tema.

La sesión del Congreso no sólo busca acatar el mandato del Tribunal Colegiado sobre el aborto, sino atender la resolución de la a Suprema Corte de Justicia de la Nación que regresa al Código Civil su derecho a las identidad de género, el derecho a las llamadas infancias trans. (Por Héctor Escamilla Ramírez)