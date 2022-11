Al menos 20 personas se manifiestan en el exterior del Consejo de la Judicatura para exigir su reinstalación luego que se venció el contrato laboral que los vinculaba al consejero José de Jesús Becerra Ramírez.

El consejero señala que los integrantes de la judicatura votaron a favor de que todos los empleados propuestos por él o afines no les fuera renovado su contrato, en lo que él considera que es una revancha política por las diferencias que ha tenido con su compañero consejero Iván Novia.

“Estoy pagando una consecuencia por ser la voz crítica del consejo. Se demanda el pensamiento único. Este es un acto de agravio no contra un consejero, es un acto de agravio a la sociedad”.

Este martes el consejero Jesús Becerra no tiene un solo funcionario a su servicio. (Por José Luis Escamilla)