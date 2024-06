Integrantes del colectivo denominado FRENA se manifiestan la mañana de este miércoles en la glorieta Minerva para exigir a los partidos políticos que saquen las manos del proceso electoral y se respete el trabajo de los organismos electorales.

Son aproximadamente 60 personas, en su mayoría vestidas de blanco, quienes lanzan consignas muy en particular contra Morena.

“Pues claramente las elecciones estuvieron arregladas y yo no apoyo ni al PAN ni al PRI ni a MORENA. Yo lo que apoyo es al pueblo porque el pueblo está cansado de lo que está pasando, es imposible, porque todo está vendido, todo ya está arreglado. Nunca hubo oposición, nunca hubo nada. Todos ya sabían que Claudia Sheinbaum iba a quedar”.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad de Jalisco y las diferentes policías municipales mantienen vigilancia en las 20 juntas distritales donde se lleva a cabo el cómputo de las actas.

Hasta el momento no se reportan incidencias. (Por José Luis Escamilla)