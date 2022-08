No bajan los brazos los integrantes del colectivo denominado Coordinación Jalisciense de Grupos Ambientales y de Derechos Humanos, que básicamente están en contra de la verificación vehicular.

Los integrantes del grupo se manifestaron en Palacio de Gobierno y después salieron a buscar alguno de los retenes que instala la Secretaría de Medio Ambiente con la intención de invitar a los automovilistas a que no verifiquen, informa el líder del grupo Jaime Aldrete.

“La manifestación en sí es por la molestia que causan los retenes sobre todo de Semadet y de Vialidad en el sentido de que no hay programa de verificación obligatoria como tal porque no hay multas, entonces para qué poner los operativos”.

De acuerdo con Jaime Aldrete Medina en esos operativos terminan los automovilistas siendo infraccionados por otras cosas que nada tienen que ver con la verificación vehicular. (Por José Luis Escamilla)