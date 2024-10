Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifiestan de nuevo esta tarde en contra de la reforma al Poder Judicial que permite la elección de jueces y magistrados a través del voto.

El contingente, conformado por más de dos mil trabajadores, se reunió inicialmente en la plazoleta de Ciudad Judicial y después se trasladaron hasta Avenida México y Chapultepec, donde iniciaron una marcha que llegó hasta la Glorieta de los Niños Héroes, la cual se encuentra en este momento cerrada a la circulación.

Bajo el grito de no queremos ser la nueva Venezuela, los manifestantes acusan presiones para reanudar actividades pese a la oposición a las reformas legislativas al Poder Judicial. Afirman que no están en contra de ser evaluados, pero no a la intromisión de otros poderes en la autonomía del Judicial.

“El Poder Judicial de la Federación somos el último bastión que los ha defendido en contra de esos actos de las autoridades del Poder Ejecutivo y del Legislativo

La manifestación genera problemas viales sobre las avenidas que confluyen en la Glorieta de los Niños Héroes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)