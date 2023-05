En protesta porque primero los invitaron y luego no lo dejaron pasar, trabajadores sindicalizados del DIF Guadalajara se manifestaron esta tarde y bloquearon la avenida Eulogio Parra justo afuera del Centro de la Amistad Internacional.

Los trabajadores habían sido citados a participar en una actividad del OPD, pero como muchos de los participantes traían playeras rojas en señal de protesta no los dejaron pasar. A decir de la lideresa Martha Elia Naranjo, pensaban que la invitación era para que sindicato y autoridades pudieran retomar el diálogo para resolver varios incumplimientos contractuales con los trabajadores.

“El día de hoy a las ocho de la mañana cierran el cancel, la entrada principal y bueno pues y ellos decidieron cómo iban entrando los compañeros y que si traías la playera no… ellos quieren decidir qué hacer o que no hacer con tu vida”.

La avenida Eulogia Parra en sentido de poniente a oriente permaneció cerrada a la circulación por varias horas. Pese a la protesta en el exterior, el evento convocado por el DIF se llevó a cabo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)