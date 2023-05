Vecinos de la colonia El Fortín del municipio de Zapopan se manifiestan este martes para exigir que el SIAPA les resuelva la falta de agua que padecen desde hace días.

Los cerca de cien inconformes se manifestaron primero en la prolongación de la avenida Mariano Otero, y después ya un grupo menos numeroso acudió las instalaciones del SIAPA en la colonia El Sauz.

“No he lavado. Tengo 10 días que no lavo, tengo ropa acumulada y para bañarnos pues con cubeta. Caliento tantita agua y así a jicarazos. Un hijo me la está llevando en botes, es como estoy usando, como tengo agua”.

Los inconformes fueron atendidos por un funcionario del SIAPA que les prometió que para el domingo el suministro se habrá normalizado, y que mientras tanto estarán recibiendo pipas. (Por José Luis Escamilla)