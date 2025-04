Continúa la preocupación por la incidencia del dengue en Jalisco, por lo que el Secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, le reitera a la población que la prevención no está en la fumigación, sino en la descacharrización de patios y azoteas.

“Pero qué es lo más importante en el caso de dengue, pues las medidas que la población debe adoptar, eliminando cacharros, teniendo azoteas limpias, teniendo patio y jardín limpios, en donde no haya recipientes que hayan acumulado agua, que es donde se reproduce el mosquito trasmisor de la enfermedad”.

Pese a que la pasada administración activó una alerta estatal por dengue, Jalisco no ha abandonado los primeros lugares de la enfermedad a nivel nacional. (Por Gricelda Torres Zambrano)