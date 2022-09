A casi 48 horas del asesinato de la elemento de la fiscalía estatal Ana Patricia Mejía Velasco se mantiene como línea de investigación que hubiera sido víctima de un intento de robo de su camioneta.

El coordinador estratégico del gabinete de seguridad Ricardo Sánchez Beruben indicó que la policía investigadora no había recibido amenazas previas.

“En ese caso para no entrar mucho en detalles y respetar naturalmente el sigilo de las investigaciones, una de las líneas que se tiene es un posible robo. Es una de las líneas que se están investigando por parte de la Fiscalía. Se estarán haciendo los cruces balísticos para confirmar esa versión”.

La noche del lunes la policía de investigación Ana Patricia Mejía Velasco fue atacada a balazos en calles de la colonia Lomas del Camichín.

Se encontraba en su día franco.

Hasta el momento no se ha precisado si logró repeler la agresión. (Por José Luis Escamilla)