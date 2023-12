Vecinos de la colonia Paseos del Sol se manifiestan esta tarde en la glorieta de Felipe Zetter y Enrique Ladrón de Guevara en oposición a las obras que se realizan en esta última vialidad y donde pretenden construir un parque lineal y una ciclovía. Acusan que estas obras provocarán el colapso vial en la zona.

Mientras unos vecinos se oponen rotundamente a la intervención, otros piden se hagan modificaciones para evitar que se ahorque la movilidad en la vialidad, que se convierte en avenida Copérnico. Uno de los vecinos inconformes, Benjamín Álvarez, explica su oposición:

“Creo que la ciudad está fuera de dimensión para andar en bicicleta, si yo voy en bicicleta al Estadio Jalisco pues no llego nunca, además de que corro el riesgo de no llegar”.

El grupo conformado por aproximadamente 75 vecinos tuvo una reunión con el director de Obras Públicas de Zapopan, Ismael Jáuregui, quien adelantó que no se cancelará el proyecto, pero puede haber adecuaciones. La autoridad afirmó que se socializó la obra, los vecinos rechazan estos dichos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)