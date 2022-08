Al ritmo de la música de los Bee Gees, los actores Lisset, Alex Sirvent, Memo Ríos, Karen Espriu y David Trillo, acompañados de quince actores en escena, se presentaron la noche de este viernes con el musical “Fiebre de Sábado por la Noche” en el Teatro Galerías de Guadalajara. La puesta en escena convocó a más de 600 personas en ambas funciones, lo que provocó sentimientos encontrados a su director, Gerardo Quiroz:

“De pronto me duele que el público no vea todo ese esfuerzo y el sacrificio, no solo económico, sino de tiempo, de talento de todo mi equipo y que respondan tibiamente, al contrario, yo creo que eso nos hace más valiosos como compañía, cuando desde antes se veía que los números no iban a dar, es hermoso ver que los que vinieron aplaudan de pie, entonces ahí es donde se compensa todo”.

Con aplausos de pie “Fiebre de sábado por la noche” se despidió de los tapatíos, con la esperanza de regresar a Guadalajara y que la gente haga el lleno absoluto en el recinto. (Por Katia Plascencia Muciño)