A pesar de que por Camino Real a Colima se puede circular aun con obras , muchos automovilistas prefieren tomar avenida López Mateos sur colapsando esta arteria lamenta el Director Metropolitano de la Policía Vial Israel Boruel Neri.

“Hay circulación de vehículos pero la gente no la está usando y es una buena vía practicante está sola pero no es porque no se pueda circular sino porque la gente y las aplicaciones marcan que tomen López Mateos”.

Cabe recordar que las obras de Camino Real a Colima se tienen contempladas para concluir en el mes de diciembre. (Por José Luis Jiménez Castro)