¡Más burocracia!.

Como parte de los requisitos para que adultos mayores se inscriban en el Programa 68 y Más del gobierno federal ahora se les solicita su CURP, pero certificada, lo que ha provocado confusión y rechazo de muchos interesados.

“Ahora resulta que me dicen a mí, no señor su CURP antigua ya no sirve por qué, porque debe decir validada, certificada como dice aquí, ese es el problema de aquí y si no la trae usted aquí sentado le dicen váyase y consígase eso”.

Pero además la CURP ya aparece en la credencial del INE, por lo que resulta por demás ocioso que se le vuelva a solicitar a los adultos mayores para el trámite de 68 y Más. (Por José Luis Jiménez Castro)