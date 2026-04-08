Por más de 4 horas se quedaron sin servicio de internet las delegaciones de Relaciones Exteriores en el país y sus oficinas de enlace.

Desde las 8 de la mañana y hasta las 12:20 del mediodía, quienes contaban con cita para tramitar su pasaporte tuvieron que esperar, pese a la molestia y los tumultos que se comenzaron a formar.

En estos momentos, paulatinamente se comienza a atender a los solicitantes de pasaportes, por ejemplo, en la delegación Jalisco de Plaza Patria. (Por José Luis Jiménez Castro)