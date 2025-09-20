Se realizó la edición 67 de los Premios Ariel, que reconoce lo mejor del cine mexicano y que por primera vez se llevó a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco.
La cinta “Pedro Páramo” fue la que obtuvo más estatuillas con 7, entre ellas a Mejor maquillaje, mejor vestuario y fotografía.
Sin embargo, “Sujo” sorprendió al levantarse con los premios más importantes de la noche, el de Mejor Dirección para Astrid Rondero y Fernanda Valadez, así como el de Mejor Película.
Mientras que la cinta “No nos moverán” se quedó con las menciones por actor Revelación, guion original, ópera prima y mejor actriz a Luisa Huertas, quien dedicó el premio a las madres buscadoras y a todos los desaparecidos del país.
El Ariel de oro por trayectoria le fue entregado a Patricia Reyes Spindola y Jackeline Andere y el cineasta tapatío Guillermo del Toro la medalla al mérito cinematográfico por sus aportaciones al cine mexicano, sin embargo sólo envió un mensaje debido a que está en la promoción de su película “Frankenstein”. (Por Katia Plascencia Muciño)
