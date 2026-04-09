En días pasados se registró la agresión contra un perrito en la colonia Los Sabinos, en El Salto. Un hombre y una mujer dispararon contra el pequeño animal de nombre ‘Bubu’, quien resultó lesionado de una patita. Jacqueline Arias, directora de Protección Animal del municipio, detalló que la herida fue un impacto de calibre 22, de la cual afortunadamente ya se recupera.

“La detención del culpable, la investigación correspondiente, el parte médico, pero sobre todo, pues la vida de Bubu, el cual ya fue intervenido quirúrgicamente. Afortunadamente salió bien de la operación gracias a los médicos y ahorita ya se encuentra estable, está en recuperación, va a tardar alrededor de cinco a siete días. En resguardo, siendo atendido por nuestros compañeros”.

El gobierno de El Salto informó que el agresor del perrito Bubu ya fue identificado, por lo que ya se le busca. (Por Gustavo Cárdenas)