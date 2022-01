Continúa hospitalizado pero se recupera favorablemente el abogado Juan Soltero Meza, atacado a balazos la tarde del viernes cuando ingresaba a un edificio de oficinas de la calzada Lázaro Cárdenas, en la colonia Jardines del Bosque de Guadalajara.

Su representado y amigo, el regidor de Guadalajara Carlos Lomelí, dice desconocer si el penalista había recibido amenazas previas.

“Verdaderamente a pesar de que nosotros tenemos una gran relación él nunca me consultó absolutamente nada, pero no soy yo quien tiene que responder esto. Tendría que ser él una vez que esté en condiciones. No tengo información, yo he estado en comunicación con él pero son los médicos los que tendrán que definir cuando debe de salir”.

El ex candidato a la gubernatura y ex candidato a la presidencia municipal de Guadalajara exigió a las autoridades el esclarecimiento del caso, y que no por haber sobrevivido la víctima al ataque la carpeta de investigación se archivara. (Por José Luis Escamilla)