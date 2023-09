Una explosión en una torre departamental de la avenida Vallarta, a su cruce con Calzada del Pirul en Ciudad Granja, dejó saldo de un lesionado y la evacuación de los moradores del inmueble, alrededor de 50 personas. También fueron desalojadas las personas que se encontraban en una plaza comercial de la parte inferior.

El siniestro se reportó en un departamento del piso 12 y se habría derivado de la acumulación de gas. Un joven de 20 años, quien se encontraba en la casa de su novia, fue el único lesionado por los cristales. Explica lo vivido:

“Nada más explotó los ventanales. No. ¿Es tu depa? De la familia de mi novia. No estábamos sentados en la sala, normales, y de la nada fueron varias explosiones y los ventanales explotaron. ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué hicieron? Pues salir del departamento y pues yo con las cortadas no podía caminar y nos sentamos acá afuera”.

Los bomberos descartaron más riesgos o daños estructurales al edificio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)