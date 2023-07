Después de 270 días de recorrer la República y reunirse con ciudadanos de todas las clases sociales, el diagnóstico es que México necesita rumbo, pues el actual gobierno no ha hecho su trabajo y ha sumido al país en una escalada de violencia que parece no tener fin y por ello, aseguró el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, decidió registrarse como aspirante a encabezar el Frente Amplio por México.

“Después de estos diálogos y este encuentro con la gente, la conclusión es que México necesita rumbo, porque nuestro querido país se encuentra a la deriva, al garete”,

Y aprovechó su registro ante el Comité Organizador para pedir un minuto de silencio por todas las víctimas de la violencia y los feminicidios, por los desaparecidos y por los más de 160 mil muertos a manos del crimen organizado. (Por Arturo García Caudillo)