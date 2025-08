Un sismo de magnitud 5.9 con epicentro a 13 kilómetros al este de Tlacolula, Oaxaca, se registró este sábado, informa el Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento se percibió en distintas zonas de la Ciudad de México, donde se activaron protocolos de seguridad y se evacuaron inmuebles, aunque no se reportan afectaciones.

En Oaxaca, el gobernador Salomón Jara indicó que Protección Civil realiza revisiones en la zona del epicentro.

Autoridades indican que no se emitió Alerta Sísmica debido a que la estimación de energía inicial no superó los niveles establecidos en los protocolos.