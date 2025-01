Hasta las 9 horas de este domingo 12 de enero se han registrado 329 réplicas del sismo de magnitud seis punto uno ocurrido en Coalcomán Michoacán, la más grande de magnitud cuatro punto cinco.

Aunque el temblor se sintió en varios estados del occidente del país como Colima, Jalisco y Michoacán, no se reportan daños.

Tras aplicar protocolos de supervisión, Protección Civil del Estado confirmó que el movimiento fue perceptible, pero no provocó afectaciones.

El gobernador, Pablo Lemus Navarro, envió un mensaje a través de sus redes sociales en el que aseguró que en Jalisco no se han registrado daños materiales.